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Минздрав опроверг занижение статистики переболевших COVID-19

Ведомости

Минздрав опроверг результаты расследования журналистов «Медузы» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), «Холода» и «Медиазоны», которые сообщили о 29 млн переболевших россиян за все время пандемии, сообщил «Коммерсантъ».

В Минздраве заявили, что в реестр включается информация о больных пневмонией, вакцинированных, а также другие неназванные «категории». В министерстве добавили, что на 21 июля в списке содержится 39 млн записей. Уникальный номер записи не является сквозным порядковым номером. Он формируется по нелинейному алгоритму и учитывает несколько факторов. Какие факторы учитываются в создании номера, представитель Минздрава не уточнил. 

О том, что в реестр вносятся сведения не только о заболевших ковидом, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтвержденного коронавируса), а также привившихся, ранее сообщали в оперштабе.

Ранее издания «Холод», «Медизона» и «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) опубликовали данные на основе выданных «Госуслугами» сертификатов. Издания обнаружили в реестре Минздрава, созданного специально для отслеживания числа заболевших коронавирусом, более 29 млн записей. Это в пять раз больше официальной статистики Минздрава: по данным оперштаба, общее число заболевших в России на 21 июля составило 6 030 240. 

Эти утверждения основываются в том числе на заявлении замглавы Минцифры Олега Качанова, который в конце июня говорил, что QR-коды (вводившиеся, например, в Москве) смогут получить около 9 млн переболевших. Позднее он пояснил, что в это число частично входят и привившиеся, которым по той или иной причине не предоставляют код.

По официальным данным оперштаба на 21 июля, в России зарегистрировано 6 030 240 случаев заражения коронавирусом, за сутки – 23 704 случая. За весь период от коронавируса выздоровели 5 404 797 пациентов, умерли – 150 705.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных