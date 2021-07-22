Минздрав опроверг занижение статистики переболевших COVID-19
Минздрав опроверг результаты расследования журналистов «Медузы» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), «Холода» и «Медиазоны», которые сообщили о 29 млн переболевших россиян за все время пандемии, сообщил «Коммерсантъ».
В Минздраве заявили, что в реестр включается информация о больных пневмонией, вакцинированных, а также другие неназванные «категории». В министерстве добавили, что на 21 июля в списке содержится 39 млн записей. Уникальный номер записи не является сквозным порядковым номером. Он формируется по нелинейному алгоритму и учитывает несколько факторов. Какие факторы учитываются в создании номера, представитель Минздрава не уточнил.
О том, что в реестр вносятся сведения не только о заболевших ковидом, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтвержденного коронавируса), а также привившихся, ранее сообщали в оперштабе.
Ранее издания «Холод», «Медизона» и «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) опубликовали данные на основе выданных «Госуслугами» сертификатов. Издания обнаружили в реестре Минздрава, созданного специально для отслеживания числа заболевших коронавирусом, более 29 млн записей. Это в пять раз больше официальной статистики Минздрава: по данным оперштаба, общее число заболевших в России на 21 июля составило 6 030 240.
Эти утверждения основываются в том числе на заявлении замглавы Минцифры Олега Качанова, который в конце июня говорил, что QR-коды (вводившиеся, например, в Москве) смогут получить около 9 млн переболевших. Позднее он пояснил, что в это число частично входят и привившиеся, которым по той или иной причине не предоставляют код.
По официальным данным оперштаба на 21 июля, в России зарегистрировано 6 030 240 случаев заражения коронавирусом, за сутки – 23 704 случая. За весь период от коронавируса выздоровели 5 404 797 пациентов, умерли – 150 705.