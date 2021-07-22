Минздрав опроверг занижение статистики переболевших COVID-19

В Минздраве заявили, что в реестр включается информация о больных пневмонией, вакцинированных, а также другие неназванные «категории». В министерстве добавили, что на 21 июля в списке содержится 39 млн записей. Уникальный номер записи не является сквозным порядковым номером. Он формируется по нелинейному алгоритму и учитывает несколько факторов. Какие факторы учитываются в создании номера, представитель Минздрава не уточнил.