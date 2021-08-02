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ФАС согласовала предельную отпускную цену новой упаковки вакцины «Ковивак»

Ведомости

ФАС России согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины «Ковивак» в размере 21 650 руб., сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

«Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 650 руб., что соответствует ранее согласованным ценам (433 руб. за 1 дозу)», — говорится в сообщении ФАС.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. В начале июля в Москве начали ревакцинацию от коронавируса и вакцинацию трудовых мигрантов.

В Москве за последние месяцы несколько раз приостанавливали вакцинацию препаратами «Ковивак» и «Эпиваккорона». В июле очередная партия «Ковивака» закончилась всего за сутки, сообщал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных