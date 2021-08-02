ФАС согласовала предельную отпускную цену новой упаковки вакцины «Ковивак»
ФАС России согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины «Ковивак» в размере 21 650 руб., сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
«Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 650 руб., что соответствует ранее согласованным ценам (433 руб. за 1 дозу)», — говорится в сообщении ФАС.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. В начале июля в Москве начали ревакцинацию от коронавируса и вакцинацию трудовых мигрантов.
В Москве за последние месяцы несколько раз приостанавливали вакцинацию препаратами «Ковивак» и «Эпиваккорона». В июле очередная партия «Ковивака» закончилась всего за сутки, сообщал «Интерфакс».