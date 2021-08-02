ФАС согласовала предельную отпускную цену новой упаковки вакцины «Ковивак»

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. В начале июля в Москве начали ревакцинацию от коронавируса и вакцинацию трудовых мигрантов.