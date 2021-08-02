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Менеджер МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы

Ведомости

В состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим), находящейся в медикаментозном сне около 1,5 месяцев, есть улучшения, сообщает ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера артистки Яну Богушевскую.

«Значительных изменений нет. [Марина] в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения», — сказала Богушевская.

Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова рассказала, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы, периодически возвращая ее в сознание. 23 июля Соколова сообщила, что состояние певицы улучилось.

МакSим в июне была подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому. Ее легкие были поражены почти на 40%, при этом тест на коронавирус у певицы был отрицательный. 

Ранее по теме: Менеджер МакSим прокомментировала данные о возвращении певицы в сознание

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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