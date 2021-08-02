Менеджер МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы
В состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим), находящейся в медикаментозном сне около 1,5 месяцев, есть улучшения, сообщает ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера артистки Яну Богушевскую.
«Значительных изменений нет. [Марина] в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения», — сказала Богушевская.
Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова рассказала, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы, периодически возвращая ее в сознание. 23 июля Соколова сообщила, что состояние певицы улучилось.
МакSим в июне была подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому. Ее легкие были поражены почти на 40%, при этом тест на коронавирус у певицы был отрицательный.