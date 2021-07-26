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Менеджер МакSим прокомментировала данные о возвращении певицы в сознание

Ведомости

Врачи регулируют медикаментозный сон певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, периодически возвращая ее в сознание, сообщает ТАСС со ссылкой на ее менеджера Маргариту Соколову.

«Форма болезни тяжелая, поэтому врачи регулируют: то в сон погружают, то дают выйти в сознание. Это делается дозировкой медикаментов», – сказала Соколова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что МакSим пришла в сознание и разговаривает знаками. Представитель певицы уточнила, что это не совсем так, говорить о полном выводе артистки из медикаментозного сна пока рано. «Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал», – объяснила она.

В июне МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Ее легкие были поражены почти на 40%, при этом тест на коронавирус у певицы был отрицательный. 23 июля представитель артистки Маргарита Соколова сообщила, что ее состояние улучилось.

Ранее по теме: Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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