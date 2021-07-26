Менеджер МакSим прокомментировала данные о возвращении певицы в сознание
Врачи регулируют медикаментозный сон певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, периодически возвращая ее в сознание, сообщает ТАСС со ссылкой на ее менеджера Маргариту Соколову.
«Форма болезни тяжелая, поэтому врачи регулируют: то в сон погружают, то дают выйти в сознание. Это делается дозировкой медикаментов», – сказала Соколова.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что МакSим пришла в сознание и разговаривает знаками. Представитель певицы уточнила, что это не совсем так, говорить о полном выводе артистки из медикаментозного сна пока рано. «Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал», – объяснила она.
В июне МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Ее легкие были поражены почти на 40%, при этом тест на коронавирус у певицы был отрицательный. 23 июля представитель артистки Маргарита Соколова сообщила, что ее состояние улучилось.