Менеджер МакSим прокомментировала данные о возвращении певицы в сознание

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что МакSим пришла в сознание и разговаривает знаками. Представитель певицы уточнила, что это не совсем так, говорить о полном выводе артистки из медикаментозного сна пока рано. «Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал», – объяснила она.