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Спортивный арбитражный суд отклонил жалобу Тимановской

Ведомости

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) после своего отстранения Национальным олимпийским комитетом Белоруссии от Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба суда.

«Кристина Тимановская утром 2 августа подала срочное заявление и запрос об отмене решения НОК Беларуси не допустить ее к участию в квалификационных соревнованиях женщин на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Токио. Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту», – говорится в сообщении.

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Белоруссии и что ее могут посадить в тюрьму, сообщало издание «Трибуна». По словам спортсменки, ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В свою очередь, в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что тренерский штаб сборной по легкой атлетике решил отправить Тимановскую домой из-за ее «эмоционально-психологического состояния». Спортсменка опровергла это заявление в своем Instagram. Она утверждает, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию из-за критики руководства национальной олимпийской сборной.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что спортсменку насильно вывозят из Токио из-за ее критики в адрес тренеров. Тимановская заявила «Еврорадио», что хочет попросить политического убежища в Европе. Также она обратилась в соцсетях к МОК, попросила его вмешаться в ситуацию и помочь ей.

Днем 2 августа Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу.

Ранее по теме: Белорусская спортсменка Тимановская получила гуманитарную визу Польши

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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