Спортивный арбитражный суд отклонил жалобу Тимановской
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) после своего отстранения Национальным олимпийским комитетом Белоруссии от Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба суда.
«Кристина Тимановская утром 2 августа подала срочное заявление и запрос об отмене решения НОК Беларуси не допустить ее к участию в квалификационных соревнованиях женщин на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Токио. Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту», – говорится в сообщении.
Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Белоруссии и что ее могут посадить в тюрьму, сообщало издание «Трибуна». По словам спортсменки, ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.
В свою очередь, в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что тренерский штаб сборной по легкой атлетике решил отправить Тимановскую домой из-за ее «эмоционально-психологического состояния». Спортсменка опровергла это заявление в своем Instagram. Она утверждает, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию из-за критики руководства национальной олимпийской сборной.
Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что спортсменку насильно вывозят из Токио из-за ее критики в адрес тренеров. Тимановская заявила «Еврорадио», что хочет попросить политического убежища в Европе. Также она обратилась в соцсетях к МОК, попросила его вмешаться в ситуацию и помочь ей.
Днем 2 августа Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу.