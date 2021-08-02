Белорусская спортсменка Тимановская получила гуманитарную визу Польши
Спортсменка из Белоруссии Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в Twitter.
«Она получила гуманитарную визу. Польша будет делать все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — написал он.
Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Белоруссии и что ее могут посадить в тюрьму, сообщало издание «Трибуна». По словам спортсменки, ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.
В свою очередь в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что тренерский штаб сборной по легкой атлетике решил отправить Тимановскую домой из-за ее «эмоционально-психологического состояния». Спортсменка опровергла это заявление в своем Instagram. Спортсменка утверждает, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию из-за критики руководства национальной олимпийской сборной.
Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что спортсменку насильно вывозят из Токио из-за ее критики в адрес тренеров. Тимановская заявила «Еврорадио», что хочет попросить политического убежища в Европе. Также она обратилась в соцсетях к МОК, попросила его вмешаться в ситуацию и помочь ей.