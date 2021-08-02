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В МОК прокомментировали ситуацию со спортсменкой из Белоруссии Тимановской

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской и не будет применять санкции к Национальному олимпийскому комитету (НОК) страны, пока не получит все сведения, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МОК Марка Адамса. Летняя Олимпиада проходит в Токио с 23 июля по 8 августа.

«Мы запросили их (Национальный олимпийский комитет Белоруссии. — Прим. ТАСС) предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия», — сказал Адамс.

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Белоруссии и что ее могут посадить в тюрьму, пишет «Трибуна». Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В Национальном Олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что тренерский штаб сборной по легкой атлетике решил отправить Тимановскую домой из-за ее «эмоционально-психологического состояния». Спортсменка в своем Instagram назвала это враньем.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что спортсменку насильно вывозят из Токио из-за ее критики в адрес тренеров. Тимановская заявила «Еврорадио», что хочет попросить политического убежища в Европе. Также она обратилась в соцсетях к МОК, попросила его вмешаться в ситуацию и помочь ей. По словам Тимановской, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Адамс рассказал, что спортсменка провела ночь в отеле в аэропорту Токио. С ней уже провел переговоры директор МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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