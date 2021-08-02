В МОК прокомментировали ситуацию со спортсменкой из Белоруссии Тимановской

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Белоруссии и что ее могут посадить в тюрьму, пишет «Трибуна». Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.