Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в КЧР

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора, к настоящему времени оба этапа вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 66 095 жителей республики. Еще 15 566 человек получили первый компонент вакцины. Всего в КЧР подтверждены 22 503 случая заражения инфекцией.