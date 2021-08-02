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Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в КЧР

Ведомости

В Карачаево-Черкесии сделали обязательными профилактические прививки против коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих с населением. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

«Прививать в обязательном порядке будут определенные категории граждан, не имеющих противопоказаний, работающих в сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг», — передает агентство.

По его данным, вакцинацию также обязаны пройти судьи и работники аппаратов судов республики, госслужащие федеральных органов исполнительной власти, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, члены избиркомов и наблюдатели на выборах. Также прививки должны сделать студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений старше 18 лет.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора, к настоящему времени оба этапа вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 66 095 жителей республики. Еще 15 566 человек получили первый компонент вакцины. Всего в КЧР подтверждены 22 503 случая заражения инфекцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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