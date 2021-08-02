Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в КЧР
В Карачаево-Черкесии сделали обязательными профилактические прививки против коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих с населением. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
«Прививать в обязательном порядке будут определенные категории граждан, не имеющих противопоказаний, работающих в сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг», — передает агентство.
По его данным, вакцинацию также обязаны пройти судьи и работники аппаратов судов республики, госслужащие федеральных органов исполнительной власти, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, члены избиркомов и наблюдатели на выборах. Также прививки должны сделать студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений старше 18 лет.
Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора, к настоящему времени оба этапа вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 66 095 жителей республики. Еще 15 566 человек получили первый компонент вакцины. Всего в КЧР подтверждены 22 503 случая заражения инфекцией.