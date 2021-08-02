Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех

Ранее генконсульство России в Анталье сообщило, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые травмы в результате ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат в Турции. Двое находятся в реанимации. По данным диппредставительства, автобус перевозил группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.