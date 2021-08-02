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Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех

Ведомости

Число погибших российских туристов в ДТП в Турции, по предварительным данным, увеличилось до четырех, сообщил «Ведомостям» представитель туроператора «Интурист».

«В настоящий момент есть информация о четырех погибших», – рассказали в компании. Пострадавшие находятся в четырех больницах провинции Анталья, для их родственников открыта горячая линия, туроператор готов оперативно предоставлять им билеты для вылета в Турцию, отметили в компании.

Позже в «Интуристе» сообщили, что в настоящее время известно только о трех погибших, водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии. «Информация по состоянию пострадавших уточняется», — отметили в компании.

Ранее генконсульство России в Анталье сообщило, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые травмы в результате ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат в Турции. Двое находятся в реанимации. По данным диппредставительства, автобус перевозил группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.

Ранее по теме: Три россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных