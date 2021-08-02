Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех
Число погибших российских туристов в ДТП в Турции, по предварительным данным, увеличилось до четырех, сообщил «Ведомостям» представитель туроператора «Интурист».
«В настоящий момент есть информация о четырех погибших», – рассказали в компании. Пострадавшие находятся в четырех больницах провинции Анталья, для их родственников открыта горячая линия, туроператор готов оперативно предоставлять им билеты для вылета в Турцию, отметили в компании.
Позже в «Интуристе» сообщили, что в настоящее время известно только о трех погибших, водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии. «Информация по состоянию пострадавших уточняется», — отметили в компании.
Ранее генконсульство России в Анталье сообщило, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые травмы в результате ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат в Турции. Двое находятся в реанимации. По данным диппредставительства, автобус перевозил группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.