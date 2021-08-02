Возглавивший сборную России Карпин покинул пост тренера «Ростова»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщал, что решение о продолжении сотрудничества Карпина и РФС будет принято в декабре 2021 г. При этом он подчеркнул, что остается противником совмещения работы в клубе и сборной. По словам Дюкова, задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.