Возглавивший сборную России Карпин покинул пост тренера «Ростова»
Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинет пост главного тренера ФК «Ростов», следует из сообщения на сайте клуба.
«Сегодня вечером было принято совместное решение о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Георгиевич Карпин покинет свой пост. Специалист будет продолжать работать в национальной сборной России», – говорится в сообщении. Клуб поблагодарил Карпина за работу и пожелал удачи в сборной России.
Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 г. 23 июля 2021 г. он был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Предполагалось, что новый главный тренер будет работать с национальной командой, оставшись главным тренером ФК «Ростов».
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщал, что решение о продолжении сотрудничества Карпина и РФС будет принято в декабре 2021 г. При этом он подчеркнул, что остается противником совмещения работы в клубе и сборной. По словам Дюкова, задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.