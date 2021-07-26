Дюков рассказал о будущем Карпина в сборной России

По словам Дюкова, задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. На данный момент в рамках отбора на турнир сборная России в своей группе занимает вторую строчку, имея в активе шесть баллов. Из трех состоявшихся встреч российская команда одержала победу в двух: против команд Мальты (3:1) и Словении (2:1). Еще в одном матче квалификации россияне уступили Словакии (1:2). В группе лидирует команда Хорватии, которой сборная России уступает по разнице мячей.