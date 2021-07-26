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Дюков рассказал о будущем Карпина в сборной России

Ведомости

Решение о продолжении сотрудничества главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина и Российского футбольного союза будет принято в декабре этого года, сообщил президент РФС Александр Дюков, слова которого передает «РИА Новости».

Карпина назначили главным тренером российской сборной 23 июля. На этом посту он сменил Станислава Черчесова. Новый главный тренер будет работать с национальной командой, оставшись главным тренером ФК «Ростов». Контракт со специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 г. и предполагает возможность продления.

«В декабре будет приниматься решение: или договариваемся о продолжении сотрудничества и Карпин покидает клуб, или мы ищем нового тренера», — сказал Дюков на пресс-конференции в Москве.

При этом он подчеркнул, что остается противником совмещения работы в клубе и сборной.

«В данном случае мы говорим о краткосрочном совмещении, это другая история. В данном случае мы пошли на пожелание главного тренера, чтобы не ставить в сложную ситуацию "Ростов", который мог потерять тренера перед стартом РПЛ», — сказал глава РФС.

«Перед принятием решения проговорили возможность совмещения, как будет организована работа и распределены обязанности в тренерском штабе, который, по сути, сформирован. Не вижу угроз и рисков в краткосрочном совмещении в 3-4 месяца», — добавил он.

По словам Дюкова, задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. На данный момент в рамках отбора на турнир сборная России в своей группе занимает вторую строчку, имея в активе шесть баллов. Из трех состоявшихся встреч российская команда одержала победу в двух: против команд Мальты (3:1) и Словении (2:1). Еще в одном матче квалификации россияне уступили Словакии (1:2). В группе лидирует команда Хорватии, которой сборная России уступает по разнице мячей.

Контракт с предыдущим главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым РФС расторг 8 июля. На прошедшем в июне — июле этого года чемпионате Европы по футболу команда России заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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