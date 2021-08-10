Власти связали ЧП в больнице Владикавказа с халатностью
Правоохранители в рамках проверки инцидента с гибелью людей в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло во время заседания оперативного штаба.
«По предварительному докладу всех надзорных структур есть и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, скажем так, халатность должностных лиц», — цитирует «РИА Новости» Меняйло. Он уточнил, что емкости с кислородом поступили в больницу пять-шесть лет назад, по предварительным данным, без документов.
По его словам, месяц назад было дано поручение о создании резервной линии по снабжению кислородом в больнице, но что уже выделили средства. При этом ни одна больница не укомплектована кислородными станциями. «Попрошу Минздрав в кратчайший срок сделать все, чтобы кислородные станции — это 8 тонн [кислорода] в сутки — были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями», — цитирует ТАСС Меняйло.
Ранее врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев заявил, что ЧП в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, в результате которого погибли люди, могло произойти из-за сбоя в работе системы кислородного обеспечения.
Прорыв трубы кислородной системы в больнице случился вчера. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 11 человек погибли.