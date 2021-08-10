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Власти связали ЧП в больнице Владикавказа с халатностью

Ведомости

Правоохранители в рамках проверки инцидента с гибелью людей в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло во время заседания оперативного штаба.

«По предварительному докладу всех надзорных структур есть и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, скажем так, халатность должностных лиц», — цитирует «РИА Новости» Меняйло. Он уточнил, что емкости с кислородом поступили в больницу пять-шесть лет назад, по предварительным данным, без документов.

По его словам, месяц назад было дано поручение о создании резервной линии по снабжению кислородом в больнице, но что уже выделили средства. При этом ни одна больница не укомплектована кислородными станциями. «Попрошу Минздрав в кратчайший срок сделать все, чтобы кислородные станции — это 8 тонн [кислорода] в сутки — были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями», — цитирует ТАСС Меняйло.

Ранее врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев заявил, что ЧП в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, в результате которого погибли люди, могло произойти из-за сбоя в работе системы кислородного обеспечения.

Прорыв трубы кислородной системы в больнице случился вчера. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 11 человек погибли.

Ранее по теме: Власти Северной Осетии назвали возможную причину ЧП в больнице Владикавказа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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