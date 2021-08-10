Власти связали ЧП в больнице Владикавказа с халатностью

По его словам, месяц назад было дано поручение о создании резервной линии по снабжению кислородом в больнице, но что уже выделили средства. При этом ни одна больница не укомплектована кислородными станциями. «Попрошу Минздрав в кратчайший срок сделать все, чтобы кислородные станции — это 8 тонн [кислорода] в сутки — были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями», — цитирует ТАСС Меняйло.