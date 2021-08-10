Во Владикавказе задержали главврача больницы после гибели пациентов

Прорыв трубы кислородной системы в больнице случился вчера. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 9 человек погибли. Позднее число погибших возросло до 11.