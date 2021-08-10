Во Владикавказе задержали главврача больницы после гибели пациентов
Следственный комитет России сообщил о задержании главного врача больницы во Владикавказе, где 9 августа произошел прорыв трубы кислородной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Республике Северная Осетия — Алания.
«В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы», — сообщили в СК.
Задержанный подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Прорыв трубы кислородной системы в больнице случился вчера. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 9 человек погибли. Позднее число погибших возросло до 11.
Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет (СК) России по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования инцидента на личный контроль.