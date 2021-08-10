В Египте введут минимальные цены на размещение в отелях

«В отелях 5 звезд цена будет минимум $40 на человека, в 4-звездном — $28. Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис», — сказал аль-Анани (цитата по «Интерфакс»). По его словам, в отелях уже два месяца работают комиссии, которые «проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам».