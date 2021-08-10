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В Египте введут минимальные цены на размещение в отелях

Ведомости

В Египте с 1 ноября минимальной ценой на размещение в пятизвездочном будет $40 на человека, в четырехзвездочном — $28. Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.

«В отелях 5 звезд цена будет минимум $40 на человека, в 4-звездном — $28. Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис», — сказал аль-Анани (цитата по «Интерфакс»). По его словам, в отелях уже два месяца работают комиссии, которые «проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам».

Также власти Египта снизят на 20-50% цены на обслуживание самолетов в аэропортах страны до апреля 2022 г. и запустят внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями — Луксором, Абу-Симбелом и Асуаном. Авиабилет туда-обратно обойдется ориентировочно в $99.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта 8 июля. Таким образом, был отменен указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами. Изначально разрешение на полеты из России в Египет и обратно получили только египетские перевозчики —  Egyptair и FlyEgypt. 

6 августа допуски Росавиации также получили российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight. 10 августа в египетском аэропорту Хургада приземлился первый с 2015 г. самолет из Москвы местной авиакомпании EgyptAir. В тот же день там сел и первый за шесть лет самолет российской авиакомпании «Россия».

Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. После этого российская сторона заявила, что для возобновления чартеров аэропорты Египта должны соответствовать определенным критериям безопасности.

Ранее по теме: В Египте приземлился первый с 2015 года самолет из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных