В Египте введут минимальные цены на размещение в отелях
В Египте с 1 ноября минимальной ценой на размещение в пятизвездочном будет $40 на человека, в четырехзвездочном — $28. Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.
«В отелях 5 звезд цена будет минимум $40 на человека, в 4-звездном — $28. Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис», — сказал аль-Анани (цитата по «Интерфакс»). По его словам, в отелях уже два месяца работают комиссии, которые «проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам».
Также власти Египта снизят на 20-50% цены на обслуживание самолетов в аэропортах страны до апреля 2022 г. и запустят внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями — Луксором, Абу-Симбелом и Асуаном. Авиабилет туда-обратно обойдется ориентировочно в $99.
Президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта 8 июля. Таким образом, был отменен указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами. Изначально разрешение на полеты из России в Египет и обратно получили только египетские перевозчики — Egyptair и FlyEgypt.
6 августа допуски Росавиации также получили российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight. 10 августа в египетском аэропорту Хургада приземлился первый с 2015 г. самолет из Москвы местной авиакомпании EgyptAir. В тот же день там сел и первый за шесть лет самолет российской авиакомпании «Россия».
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. После этого российская сторона заявила, что для возобновления чартеров аэропорты Египта должны соответствовать определенным критериям безопасности.