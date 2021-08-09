В Египте приземлился первый с 2015 года самолет из России
В египетском аэропорту Хургада приземлился первый после возобновления авиасообщения России с Египтом самолет из Москвы местной авиакомпании EgyptAir. Это следует из информации на сайте перевозчика.
Самолет рейса MS 724, вылетевший в 5:10 из московского аэропорта Домодедово приземлился в Хургаде около 08:40 по местному времени (09:40 мск). Кроме того, сегодня запланирован первый рейс в Египет российской компании «Россия».
Президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта 8 июля. Таким образом, был отменен указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами. Изначально разрешение на полеты из России в Египет и обратно получили только египетские перевозчики — Egyptair и FlyEgypt.
6 августа допуски Росавиации также получили российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. После этого российская сторона заявила, что для возобновления чартеров аэропорты Египта должны соответствовать определенным критериям безопасности.