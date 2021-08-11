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Создатель оксфордской вакцины заявил о невозможности коллективного иммунитета

Ведомости

Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу невозможно из-за появления штамма дельта, заявил создатель оксфордской вакцины, профессор сэр Эндрю Поллард, передает The Guardian.

«Проблема с этим вирусом в том, что [это] не корь. Если 95% людей были вакцинированы против кори, вирус не может передаваться среди населения <…> Вариант Дельты все равно заразит людей, которые были вакцинированы. И это означает, что любой, кто все еще не привит, в какой-то момент встретится с вирусом и у нас нет ничего, что [полностью] остановит эту передачу», — заявил Поллард депутатам парламента.

Издание отметило, что существующие вакцины не могут полностью защитить человека от заражения коронавирусом. Концепция популяционного иммунитета основывается на том, что большая часть населения получает иммунитет к болезни с помощью вакцины или переболев. Это обеспечивает косвенную защиту для тех, кто еще не переболел или не вакцинировался от инфекции.

Исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона, показало, что полностью вакцинированные люди 18-64 лет имеют на 49% ниже риск заражения по сравнению с теми, кто не сделал прививку. У полностью вакцинированных людей риск заразиться коронавирусом после контакта с зараженным человеком снижается с 7,23% до 3,84%. Сейчас в Великобритании полностью вакцинировалось около 75% взрослого населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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