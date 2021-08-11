Создатель оксфордской вакцины заявил о невозможности коллективного иммунитета
Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу невозможно из-за появления штамма дельта, заявил создатель оксфордской вакцины, профессор сэр Эндрю Поллард, передает The Guardian.
«Проблема с этим вирусом в том, что [это] не корь. Если 95% людей были вакцинированы против кори, вирус не может передаваться среди населения <…> Вариант Дельты все равно заразит людей, которые были вакцинированы. И это означает, что любой, кто все еще не привит, в какой-то момент встретится с вирусом и у нас нет ничего, что [полностью] остановит эту передачу», — заявил Поллард депутатам парламента.
Издание отметило, что существующие вакцины не могут полностью защитить человека от заражения коронавирусом. Концепция популяционного иммунитета основывается на том, что большая часть населения получает иммунитет к болезни с помощью вакцины или переболев. Это обеспечивает косвенную защиту для тех, кто еще не переболел или не вакцинировался от инфекции.
Исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона, показало, что полностью вакцинированные люди 18-64 лет имеют на 49% ниже риск заражения по сравнению с теми, кто не сделал прививку. У полностью вакцинированных людей риск заразиться коронавирусом после контакта с зараженным человеком снижается с 7,23% до 3,84%. Сейчас в Великобритании полностью вакцинировалось около 75% взрослого населения.