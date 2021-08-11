Создатель оксфордской вакцины заявил о невозможности коллективного иммунитета

«Проблема с этим вирусом в том, что [это] не корь. Если 95% людей были вакцинированы против кори, вирус не может передаваться среди населения <…> Вариант Дельты все равно заразит людей, которые были вакцинированы. И это означает, что любой, кто все еще не привит, в какой-то момент встретится с вирусом и у нас нет ничего, что [полностью] остановит эту передачу», — заявил Поллард депутатам парламента.