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РБК узнал о планах властей выделить еще ₽7 млрд на «духовно-нравственный» контент

Ведомости

Власти намерены выделить дополнительные 7 млрд руб. на «духовно-нравственный» контент вдобавок к уже заложенным в бюджет 3 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на источники.

Дополнительные средства планируется вложить в не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря этого года. Деньги получит АНО «Институт развития интернета». Кроме того, источники издания анонсируют, что в следующем году бюджетные средства на эти цели увеличатся от полутора до двух раз.

Директор ИРИ Антон Ключкин подтвердил изданию увеличение выделяемых институту средств, но не комментировал их объем. Ключкин пояснил, что деньги ИРИ распределит на конкурсе. Среди кандидатов на получение — «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, ВГТРК, «Первый канал», RT, «Яндекс» и других «крупные игроки рынка». Приоритет будет отдаваться проектам в рамках софинансирования.

ИРИ образован в 2015 г. РАЭК, Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиа-коммуникационный союзом, Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) и создателем LiveInternet Германом Клименко при поддержке администрации президента. С 2020 г. ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. ИРИ оказал поддержку продолжению сериала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных