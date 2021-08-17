РБК узнал о планах властей выделить еще ₽7 млрд на «духовно-нравственный» контент
Дополнительные средства планируется вложить в не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря этого года. Деньги получит АНО «Институт развития интернета». Кроме того, источники издания анонсируют, что в следующем году бюджетные средства на эти цели увеличатся от полутора до двух раз.
Директор ИРИ Антон Ключкин подтвердил изданию увеличение выделяемых институту средств, но не комментировал их объем. Ключкин пояснил, что деньги ИРИ распределит на конкурсе. Среди кандидатов на получение — «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, ВГТРК, «Первый канал», RT, «Яндекс» и других «крупные игроки рынка». Приоритет будет отдаваться проектам в рамках софинансирования.
ИРИ образован в 2015 г. РАЭК, Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиа-коммуникационный союзом, Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) и создателем LiveInternet Германом Клименко при поддержке администрации президента. С 2020 г. ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. ИРИ оказал поддержку продолжению сериала