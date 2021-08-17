РБК узнал о планах властей выделить еще ₽7 млрд на «духовно-нравственный» контент

Дополнительные средства планируется вложить в не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря этого года. Деньги получит АНО «Институт развития интернета». Кроме того, источники издания анонсируют, что в следующем году бюджетные средства на эти цели увеличатся от полутора до двух раз.