Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога

«Да, Кать, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021 г. В 2023 г. мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 г. объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение», — цитирует «РИА Новости» Путина.