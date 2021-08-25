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Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога

Ведомости

Президент России Владимир Путин одобрил идею объявить 2023 г. в стране Годом педагога, которую предложила студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина в ходе онлайн-встречи главы государства с учителями и учениками.

«Да, Кать, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021 г. В 2023 г. мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 г. объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение», — цитирует «РИА Новости» Путина.

В феврале этого года Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» пообещал поддержать идею о проведении Года математики в 2023 г.

Ранее 2021 г. был объявлен в России Годом науки и технологий. 2020 г. — Годом памяти и славы. Такой выбор был обусловлен 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

Ранее по теме: Путин поддержал идею объявить 2023 годом математики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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