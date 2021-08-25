Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога
Президент России Владимир Путин одобрил идею объявить 2023 г. в стране Годом педагога, которую предложила студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина в ходе онлайн-встречи главы государства с учителями и учениками.
«Да, Кать, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021 г. В 2023 г. мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 г. объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение», — цитирует «РИА Новости» Путина.
В феврале этого года Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» пообещал поддержать идею о проведении Года математики в 2023 г.
Ранее 2021 г. был объявлен в России Годом науки и технологий. 2020 г. — Годом памяти и славы. Такой выбор был обусловлен 75-летием победы в Великой Отечественной войне.