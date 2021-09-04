Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводков

Всего будет выделено 89,5 млн руб., из них 30,8 млн руб. пойдут на оказание пострадавшим от стихии единовременной помощи, 12,6 млн руб. – на выплаты в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, 46,1 млн – на выплаты в связи с полной утратой имущества первой необходимости.