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Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводков

Ведомости

Правительство России выделит средства Забайкальскому краю на компенсацию расходов по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим от паводка в июне, соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин.

«Деньги пойдут на возмещение бюджету Забайкалья оказания единовременной материальной помощи гражданам, а также на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости», – сообщила пресс-служба правительства.

Всего будет выделено 89,5 млн руб., из них 30,8 млн руб. пойдут на оказание пострадавшим от стихии единовременной помощи, 12,6 млн руб. – на выплаты в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, 46,1 млн – на выплаты в связи с полной утратой имущества первой необходимости.

Контролем использования выделенных средств займется МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить поправки в законодательство, упрощающие процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного характера.

Ранее по теме: Путин поручил упростить предоставление выплат пострадавшим от ЧС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных