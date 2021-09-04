Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводков
Правительство России выделит средства Забайкальскому краю на компенсацию расходов по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим от паводка в июне, соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин.
«Деньги пойдут на возмещение бюджету Забайкалья оказания единовременной материальной помощи гражданам, а также на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости», – сообщила пресс-служба правительства.
Всего будет выделено 89,5 млн руб., из них 30,8 млн руб. пойдут на оказание пострадавшим от стихии единовременной помощи, 12,6 млн руб. – на выплаты в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, 46,1 млн – на выплаты в связи с полной утратой имущества первой необходимости.
Контролем использования выделенных средств займется МЧС.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить поправки в законодательство, упрощающие процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного характера.