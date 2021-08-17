Путин поручил упростить предоставление выплат пострадавшим от ЧС
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить поправки в законодательство, упрощающие процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного характера.
Речь идет о выплатах в связи с утратой «имущества первой необходимости». Для их получения пострадавшим нужно будет предоставить данные, подтверждающие факт проживания в жилом помещении, которое оказалось в зоне чрезвычайной ситуации. Также правительству поручено подготовить предложения о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилья, пострадавшего в результате природных ЧС, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент также поручил представить предложения об увеличении объема софинансирования работ по восстановлению объектов, поврежденных или утраченных в результате ЧС на территориях Забайкальского края и других субъектов с низким уровнем бюджетной обеспеченности, а также о предоставлении регионам краткосрочных бюджетных кредитов для оперативного осуществления денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС, и для восстановления поврежденных объектов.
Поручения даны по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России, которое состоялось 14 августа. В ходе совещания Путин отметил, что масштаб природных бедствий в некоторых субъектах носит абсолютно беспрецедентный характер. Прежде всего речь пойдет о природных пожарах в республике Якутия, а также о подтоплении ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае.
В ходе совещания губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что сейчас предусмотрены выплаты и строительство жилья только в случае полной утери жилья и на капитальный ремонт. «На текущий ремонт, то есть если полы испортились, лакокрасочные покрытия, обои и так далее, выплаты не предусматриваются», — сказал он, попросив внести соответствующую корректировку.