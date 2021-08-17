Путин поручил упростить предоставление выплат пострадавшим от ЧС

Президент также поручил представить предложения об увеличении объема софинансирования работ по восстановлению объектов, поврежденных или утраченных в результате ЧС на территориях Забайкальского края и других субъектов с низким уровнем бюджетной обеспеченности, а также о предоставлении регионам краткосрочных бюджетных кредитов для оперативного осуществления денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС, и для восстановления поврежденных объектов.