В России за сутки выявили 18 780 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1549 человек, выздоровели 1356 человек, умерли 55 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 573 813 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1494), Подмосковье (+756), Свердловская (+512) и Ростовская (+479) области.