В России за сутки выявили 18 780 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 18 780 человек, следует из статистики оперштаба на 4 сентября. Умерли 796 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 993 954. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 186 407 человек.
Вчера, 3 сентября, оперштаб сообщил о 18 856 новых случаях COVID-19. Умерли 799 человек. За сутки в России полностью выздоровели 18 737 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 255 475.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1549 человек, выздоровели 1356 человек, умерли 55 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 573 813 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1494), Подмосковье (+756), Свердловская (+512) и Ростовская (+479) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 219,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,55 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 39,8 млн случаев, Индии (свыше 32,9 млн) и Бразилии (более 20,8 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.