Попова оценила вероятность нового локдауна в России

«Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 г. локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит», — сказала Попова на Восточном экономическом форуме.