Попова оценила вероятность нового локдауна в России
Новый локдаун из-за коронавируса в России вводить не планируется, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
«Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 г. локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит», — сказала Попова на Восточном экономическом форуме.
По ее словам, для отмены действующих на сегодняшний день ограничений необходимо прививаться от коронавируса.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 856 человек, следует из статистики оперштаба на 3 сентября. Менее 19 000 случаев болезни в стране фиксируют на протяжении всей недели. Вчера, 2 сентября, оперштаб сообщил о 18 985 новых случаях COVID-19 и 798 летальных исходах.
За сутки в России умерли 799 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 975 174. Умерли за все время пандемии 185 611 человек.