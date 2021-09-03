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Попова оценила вероятность нового локдауна в России

Ведомости

Новый локдаун из-за коронавируса в России вводить не планируется, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».

«Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 г. локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит», — сказала Попова на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, для отмены действующих на сегодняшний день ограничений необходимо прививаться от коронавируса.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 856 человек, следует из статистики оперштаба на 3 сентября. Менее 19 000 случаев болезни в стране фиксируют на протяжении всей недели. Вчера, 2 сентября, оперштаб сообщил о 18 985 новых случаях COVID-19 и 798 летальных исходах.

За сутки в России умерли 799 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 975 174. Умерли за все время пандемии 185 611 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных