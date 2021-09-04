На первый этап строительства города Спутник понадобится 100 млрд рублей

О появлении Спутника 31 августа рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. Он сообщил, что ведомство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Таким образом, предполагалось, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.