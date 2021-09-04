На первый этап строительства города Спутник понадобится 100 млрд рублей
«Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 млрд руб., но это достаточно грубая цифра», – сказал он.
На городскую инфраструктуру государство выделит порядка 15 млрд руб., добавил он.
Под комплексную застройку города выделят почти 1 тыс. га территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» (ТОР «Надеждинская»). Она расположена в одноименном муниципальном районе Приморского края, примерно в 40 км от Владивостока. Там действует особый правовой режим, направленный на осуществление предпринимательской и прочей деятельности, цель которой — создать условия, благоприятные для привлечения инвесторов, и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами.
О появлении Спутника 31 августа рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. Он сообщил, что ведомство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Таким образом, предполагалось, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.