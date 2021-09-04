Google заблокировал аккаунты властей Афганистана из-за угрозы взлома
Корпорация Google временно заблокировала доступ к электронным почтовым ящикам, связанным с афганским правительством, из-за существующей угрозы получения доступа к их содержимому со стороны «Талибана» (группировка признана террористической и запрещена в России). Об этом пишет Reuters.
Один из экс-сотрудников правительства рассказал агентству, что талибы приказали ему сохранить все хранившиеся на серверах данные, намереваясь получить доступ к переписке. Этот человек не подчинился и с тех пор скрывается.
Всего сервисами Google пользовались около 20 правительственных структур, в том числе министерства финансов, промышленности и высшего образования. В самой компании не подтвердили эту информацию, заявив, что отслеживают ситуацию в Афганистане и «предпринимают временные меры для защиты соответствующих учетных записей».
«Талибан» фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.