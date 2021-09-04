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Google заблокировал аккаунты властей Афганистана из-за угрозы взлома

Ведомости

Корпорация Google временно заблокировала доступ к электронным почтовым ящикам, связанным с афганским правительством, из-за существующей угрозы получения доступа к их содержимому со стороны «Талибана» (группировка признана террористической и запрещена в России). Об этом пишет Reuters.

Один из экс-сотрудников правительства рассказал агентству, что талибы приказали ему сохранить все хранившиеся на серверах данные, намереваясь получить доступ к переписке. Этот человек не подчинился и с тех пор скрывается. 

Всего сервисами Google пользовались около 20 правительственных структур, в том числе министерства финансов, промышленности и высшего образования. В самой компании не подтвердили эту информацию, заявив, что отслеживают ситуацию в Афганистане и «предпринимают временные меры для защиты соответствующих учетных записей».

«Талибан» фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: «Талибан» заявил о захвате ключевого района в Панджшере

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных