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Минздрав назвал долю непривитых пациентов среди госпитализируемых с COVID-19

Ведомости

Более 92% госпитализируемых с коронавирусом пациентов не привиты от COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали – это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Если раньше считалось, что в «группе риска» по коронавирусу люди старше 60 лет, то сегодня в нее также входят молодежь и беременные женщины, отметил он.

В начале августа министр сообщил, что более 98% госпитализированных с коронавирусом пациентов не были вакцинированы от COVID-19. Он подчеркнул, что практически все люди старше 60 лет должны быть привиты от коронавируса за исключением имеющих медицинские противопоказания.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее по теме: Проценко сравнил летальность от COVID-19 среди вакцинированных и непривитых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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