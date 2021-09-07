Минздрав назвал долю непривитых пациентов среди госпитализируемых с COVID-19
Более 92% госпитализируемых с коронавирусом пациентов не привиты от COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали – это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Если раньше считалось, что в «группе риска» по коронавирусу люди старше 60 лет, то сегодня в нее также входят молодежь и беременные женщины, отметил он.
В начале августа министр сообщил, что более 98% госпитализированных с коронавирусом пациентов не были вакцинированы от COVID-19. Он подчеркнул, что практически все люди старше 60 лет должны быть привиты от коронавируса за исключением имеющих медицинские противопоказания.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».