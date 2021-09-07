Минздрав назвал долю непривитых пациентов среди госпитализируемых с COVID-19

«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали – это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Если раньше считалось, что в «группе риска» по коронавирусу люди старше 60 лет, то сегодня в нее также входят молодежь и беременные женщины, отметил он.