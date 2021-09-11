СМИ сообщили о госпитализации еще трех человек после отравления семьи арбузом
Из жилого дома на Совхозной улице в Москве, где жили умершие после отравления арбузом люди, госпитализировали еще трех человек, пишет газета «Известия».
По информации издания, в больницу были доставлены дети 12 и 17 лет, а также один взрослый. Помимо этого ранее госпитализировали с признаками отравления двух человек из соседних домов.
По предварительным данным СК и прокуратуры, семья из трех человек была госпитализирована в городскую больницу после употребления арбуза, купленного в магазине «Магнит», расположенном по улице Совхозной в городе Москве. Пожилая женщина и несовершеннолетний ребенок скончались. Здоровье матери ребенка удалось стабилизировать. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
«Магнит» в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил, что выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. В компании также пояснили, что снимут с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной, до выяснения причин случившегося.