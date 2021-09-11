СМИ сообщили о госпитализации еще трех человек после отравления семьи арбузом

По предварительным данным СК и прокуратуры, семья из трех человек была госпитализирована в городскую больницу после употребления арбуза, купленного в магазине «Магнит», расположенном по улице Совхозной в городе Москве. Пожилая женщина и несовершеннолетний ребенок скончались. Здоровье матери ребенка удалось стабилизировать. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).