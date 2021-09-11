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СМИ сообщили о госпитализации еще трех человек после отравления семьи арбузом

Ведомости

Из жилого дома на Совхозной улице в Москве, где жили умершие после отравления арбузом люди, госпитализировали еще трех человек, пишет газета «Известия».

По информации издания, в больницу были доставлены дети 12 и 17 лет, а также один взрослый. Помимо этого ранее госпитализировали с признаками отравления двух человек из соседних домов.

По предварительным данным СК и прокуратуры, семья из трех человек была госпитализирована в городскую больницу после употребления арбуза, купленного в магазине «Магнит», расположенном по улице Совхозной в городе Москве. Пожилая женщина и несовершеннолетний ребенок скончались. Здоровье матери ребенка удалось стабилизировать. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

«Магнит» в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил, что выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование.  В компании также пояснили, что снимут с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной, до выяснения причин случившегося.

Ранее по теме: СК возбудил дело на фоне гибели двух человек после отравления арбузом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных