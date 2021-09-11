В России за сутки выявили 18 891 новый случай коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1940 человек, выздоровели 1317 человек, умерли 46 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 584 581 жителя. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1629), Подмосковье (+645), Свердловская (+502) и Воронежская (+475) области.