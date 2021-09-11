В России за сутки выявили 18 891 новый случай коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 18 891 человека, следует из статистики оперштаба на 11 сентября. Умерли 796 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 121 516. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончался 191 961 человек.
Вчера, 10 сентября, оперштаб сообщил о 18 341 новом случае COVID-19. Умерли 789 человек. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 375 160.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1940 человек, выздоровели 1317 человек, умерли 46 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 584 581 жителя. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1629), Подмосковье (+645), Свердловская (+502) и Воронежская (+475) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 223,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 40,8 млн случаев, Индии (свыше 33,2 млн) и Бразилии (более 20,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».