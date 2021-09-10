Голикова назвала число привившихся от коронавируса в России
Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 46,5 млн россиян, двумя компонентами — 39,8 млн человек, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 млн наших граждан, двумя — 39,8 млн», — цитирует ТАСС вице-премьера.
Как сообщал оперштаб, в России за последние сутки коронавирус выявили у 18 341 человека. Умерли 789 пациентов с COVID-19. Общее количество заболевших за все время пандемии достигло 7 102 625. Скончались в результате заражения 191 165 человек.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».