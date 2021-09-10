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В России выявили 18 341 новый случай коронавируса за сутки

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 341 человека, следует из статистики оперштаба на 10 сентября. Умерли 789 пациентов с COVID-19. Общее количество заболевших за все время пандемии достигло 7 102 625. Скончались в результате заражения 191 165 человек.

Вчера, 9 сентября, оперштаб сообщил о 18 380 новых случаях коронавируса и 794 смертях от него.

В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1566 человек. Еще 48 граждан с COVID-19 умерли. За всю пандемию в столице инфекцию выявили у 1 582 641 жителя. Скончались 27 935 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1504), Московская (+585), Свердловская (+509) и Ростовская (+473) области.

В течение 24 часов выздоровел после коронавируса 17 121 человек после 19 639 днем ранее. Общее число выздоровевших возросло до 6 357 272.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 10 сентября, в мире выявлено более 223 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,6 млн человек. Наибольшее число заболевших COVID-19 зафиксировано в США — более 40,6 млн случаев, Индии (почти 33,2 млн), Бразилии (свыше 20,9 млн) и Великобритании (почти 7,2 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных