В России выявили 18 341 новый случай коронавируса за сутки

В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1566 человек. Еще 48 граждан с COVID-19 умерли. За всю пандемию в столице инфекцию выявили у 1 582 641 жителя. Скончались 27 935 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1504), Московская (+585), Свердловская (+509) и Ростовская (+473) области.