Россия впервые применила боевые роботы «Платформа-М» на учениях
Российские военные впервые задействовали ударные робототехнические комплексы «Платформа-М» в ходе учений «Запад-2021», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Комплексы, вооруженные пулеметами и гранатометами, были использованы на военных полигонах под Калининградом для отработки уничтожения боевиков в городских условиях, а также для создания проходов в минных полях.
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. Практические действия войск пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах. В учениях будут участвовать до 200 000 военнослужащих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что они проводятся исключительно для тренировки и проверки слаженности вооруженных сил России и Белоруссии. Основная часть учений пройдет на белорусской территории.