Синоптик спрогнозировал «бабье лето» во второй половине сентября
«Бабье лето» в России может начаться во второй половине сентября, сообщил в эфире радио Sputnik главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Есть надежда после 17 или 18 числа на "бабье лето", но срок там не очень большой будет. Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми. Нет, в этом году в конце сентября опять будет похолодание», — рассказал Тишковец.
По его словам, 11, 12 и 13 сентября, когда в Московском регионе и других регионах Центральной России температура превысила 20 градусов, нельзя считать «бабьим летом». «Есть определение, что бабье лето – это стабильный период длиной в пять-семь суток. В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности. Также должен дуть тихий ветер и присутствовать умеренно комфортная температура», — объяснил синоптик.