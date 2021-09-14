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Синоптик спрогнозировал «бабье лето» во второй половине сентября

Ведомости

«Бабье лето» в России может начаться во второй половине сентября, сообщил в эфире радио Sputnik главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Есть надежда после 17 или 18 числа на "бабье лето", но срок там не очень большой будет. Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми. Нет, в этом году в конце сентября опять будет похолодание», — рассказал Тишковец.

По его словам, 11, 12 и 13 сентября, когда в Московском регионе и других регионах Центральной России температура превысила 20 градусов, нельзя считать «бабьим летом». «Есть определение, что бабье лето – это стабильный период длиной в пять-семь суток. В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности. Также должен дуть тихий ветер и присутствовать умеренно комфортная температура», — объяснил синоптик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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