Синоптик спрогнозировал «бабье лето» во второй половине сентября

«Есть надежда после 17 или 18 числа на "бабье лето", но срок там не очень большой будет. Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми. Нет, в этом году в конце сентября опять будет похолодание», — рассказал Тишковец.