Число пострадавших после стрельбы в пермском университете увеличилось до 43

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», — рассказала Крутень (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, 11 человек, которые находятся в стационаре, в удовлетворительном состоянии, как и те, кто лечится амбулаторно.