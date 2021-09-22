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Число пострадавших после стрельбы в пермском университете увеличилось до 43

Ведомости

Число пострадавших во время стрельбы в пермском университете выросло до 43, 12 из них находятся в стационарах города, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. По ее словам, устроивший стрельбу находится в нестабильном и крайне тяжелом состоянии. 

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», — рассказала Крутень (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, 11 человек, которые находятся в стационаре, в удовлетворительном состоянии, как и те, кто лечится амбулаторно.

Нападение на университет произошло утром 20 сентября. Его устроил 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы шесть человек погибли. Стрелка ранил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место стрельбы вместе с коллегой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных