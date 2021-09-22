Число пострадавших после стрельбы в пермском университете увеличилось до 43
Число пострадавших во время стрельбы в пермском университете выросло до 43, 12 из них находятся в стационарах города, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. По ее словам, устроивший стрельбу находится в нестабильном и крайне тяжелом состоянии.
«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», — рассказала Крутень (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, 11 человек, которые находятся в стационаре, в удовлетворительном состоянии, как и те, кто лечится амбулаторно.
Нападение на университет произошло утром 20 сентября. Его устроил 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы шесть человек погибли. Стрелка ранил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место стрельбы вместе с коллегой.