В Белоруссии возбудили дело после убийства сотрудника КГБ при штурме
В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника КГБ, которого застрелили при штурме квартиры подозреваемого, говорится на сайте СК.
По предварительным данным, 28 сентября сотрудники КГБ проводили обход по адресам, «где могли находиться люди, причастные к террористической деятельности». В одной из таких квартир 31-летний житель Минска отказался открывать дверь. После проникновения силовиков в квартиру мужчина начал стрелять по ним из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников КГБ поручил ранения, от которых скончался в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.
Стрелявшего мужчину застрелили ответным огнем. Его 40-летняя жена, которая также снимала все на видео, была задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ. Следователи заявили, что женщина убитого минчанина снимала происходящее на видео и тем самым соучаствовала преступлению, пишет «БелТА».