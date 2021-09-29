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В Белоруссии возбудили дело после убийства сотрудника КГБ при штурме

Ведомости

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника КГБ, которого застрелили при штурме квартиры подозреваемого, говорится на сайте СК.

По предварительным данным, 28 сентября сотрудники КГБ проводили обход по адресам, «где могли находиться люди, причастные к террористической деятельности». В одной из таких квартир 31-летний житель Минска отказался открывать дверь. После проникновения силовиков в квартиру мужчина начал стрелять по ним из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников КГБ поручил ранения, от которых скончался в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.

Стрелявшего мужчину застрелили ответным огнем. Его 40-летняя жена, которая также снимала все на видео, была задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ. Следователи заявили, что женщина убитого минчанина снимала происходящее на видео и тем самым соучаствовала преступлению, пишет «БелТА».

Ранее по теме: В Минске во время антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных