В Белоруссии возбудили дело после убийства сотрудника КГБ при штурме

По предварительным данным, 28 сентября сотрудники КГБ проводили обход по адресам, «где могли находиться люди, причастные к террористической деятельности». В одной из таких квартир 31-летний житель Минска отказался открывать дверь. После проникновения силовиков в квартиру мужчина начал стрелять по ним из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников КГБ поручил ранения, от которых скончался в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.