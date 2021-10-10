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ДОСААФ запретило полеты L-410 после падения самолета в Татарстане

Ведомости

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) приостановило все полеты самолетов типа L-410, сообщил ТАСС со ссылкой на организацию. Запрет на полеты будет действовать до окончания расследования причин крушения самолета в Татарстане.

Причиной падения L-410 могла стать техническая поломка, отметили в ДОСААФ.

Ранее назывались и другие возможные причины происшествия — перегруз,  неисправность самолета и ошибка экипажа. 

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, изымается предполетная документация, сообщали «РИА Новости». 

Легкомоторный самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. В Минздраве РФ рассказали о 16 погибших, шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

11 октября в Татарстане объявлен день траура в связи с крушением самолета, сообщили власти республики.

В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных