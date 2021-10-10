ДОСААФ запретило полеты L-410 после падения самолета в Татарстане
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) приостановило все полеты самолетов типа L-410, сообщил ТАСС со ссылкой на организацию. Запрет на полеты будет действовать до окончания расследования причин крушения самолета в Татарстане.
Причиной падения L-410 могла стать техническая поломка, отметили в ДОСААФ.
Ранее назывались и другие возможные причины происшествия — перегруз, неисправность самолета и ошибка экипажа.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, изымается предполетная документация, сообщали «РИА Новости».
Легкомоторный самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. В Минздраве РФ рассказали о 16 погибших, шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.
11 октября в Татарстане объявлен день траура в связи с крушением самолета, сообщили власти республики.
В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.