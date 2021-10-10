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В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для ряда отраслей

Ведомости

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об обязательной вакцинации населения. Требование не распространяется на людей с противопоказаниями к прививке от COVID-19.

Оба постановления были подписаны в один день, 8 октября. Для Челябинской области массовая обязательная вакцинация пройдет впервые и охватит сразу множество сфер. 

В частности, работодатели должны обеспечивать вакцинацию сотрудников сфер образования всех форм собственности, медицинских учреждений, работников государственной и муниципальной службы, чиновников всех уровней.

В сфере обслуживания вакцинация коснется работников торговли и общепита, общественного транспорта, соцзащиты, ЖКХ, гостиничных услуг, почты, МФЦ, финансовых услуг, фитнес-центров, театров и кинотеатров, музеев и библиотек, а также развлекательных заведений. 

Гражданам нужно поставить первый компонент вакцины до 11 ноября, второй — до 11 декабря. Ранее в регионе с 18 октября ввели систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий. 

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В Ростовской области в этот же день расширили перечень граждан, подлежащих вакцинации.

Перечень категорий дополнили сотрудниками организаций, осуществляющих гостиничные и туристические услуги, курьерскую деятельность и доставку, работниками промышленных предприятий, а также волонтерами.

В июле Роспотребнадзор уже вводил обязательную вакцинацию в Ростовской области. Тогда мера касалась только работников сферы услуг, госслужащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей.

С 4 октября власти обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников.

Ранее обязательную вакцинацию объявили в Ивановской, Пензенской, Вологодской и Рязанской областях, а также в Удмуртии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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