В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для ряда отраслей
Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об обязательной вакцинации населения. Требование не распространяется на людей с противопоказаниями к прививке от COVID-19.
Оба постановления были подписаны в один день, 8 октября. Для Челябинской области массовая обязательная вакцинация пройдет впервые и охватит сразу множество сфер.
В частности, работодатели должны обеспечивать вакцинацию сотрудников сфер образования всех форм собственности, медицинских учреждений, работников государственной и муниципальной службы, чиновников всех уровней.
В сфере обслуживания вакцинация коснется работников торговли и общепита, общественного транспорта, соцзащиты, ЖКХ, гостиничных услуг, почты, МФЦ, финансовых услуг, фитнес-центров, театров и кинотеатров, музеев и библиотек, а также развлекательных заведений.
Гражданам нужно поставить первый компонент вакцины до 11 ноября, второй — до 11 декабря. Ранее в регионе с 18 октября ввели систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий.
В Ростовской области в этот же день расширили перечень граждан, подлежащих вакцинации.
Перечень категорий дополнили сотрудниками организаций, осуществляющих гостиничные и туристические услуги, курьерскую деятельность и доставку, работниками промышленных предприятий, а также волонтерами.
В июле Роспотребнадзор уже вводил обязательную вакцинацию в Ростовской области. Тогда мера касалась только работников сферы услуг, госслужащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей.
С 4 октября власти обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников.
Ранее обязательную вакцинацию объявили в Ивановской, Пензенской, Вологодской и Рязанской областях, а также в Удмуртии.
В Воронеже с 12 октября школьников решено отправить на дистант.