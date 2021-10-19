В Орловской области закончились койки для пациентов с COVID-19

За последние сутки в России выявлено 33 740 случаев заражения коронавирусом. 19 октября установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — 1015 человек. Почти все регионы России ввели или анонсировали обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, которые часто контактируют с людьми. По подсчетам ТАСС, этого пока не сделали четыре региона. По мнению властей, вакцинация от коронавируса поможет снизить его распространение. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более 51 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины, вторым — около 47,6 млн.