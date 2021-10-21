Pfizer и Biontech заявили об эффективности бустерной дозы вакцины от коронавируса

В сентябре регулятор США дал разрешение на экстренное применение бустерной дозы вакцины Pfizer-Biontech пациентам старше 65 лет с высоким риском тяжелого течения COVID-19 и людям 18-64 лет, которые могут заразиться коронавирусом на работе. 20 октября регулятор разрешил делать бустерную прививку людям, которые прошли полную вакцинацию другой разрешенной в США вакциной от коронавируса. В ЕС и других странах бустерная доза вакцины также разрешена с рекомендациями для различных групп населения.