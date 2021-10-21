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Pfizer и Biontech заявили об эффективности бустерной дозы вакцины от коронавируса

Ведомости

Бустерная доза вакцины от коронавируса Pfizer/Biontech восстанавливает защиту от коронавируса до высоких уровней у пациентов, которые ранее прошли полную вакцинацию, говорится в совместном заявлении компаний.

«В ходе испытания бустерная доза, введенная лицам, которые ранее получили первичную серию из двух доз Pfizer-Biontech, восстановила защиту вакцины против COVID-19 до высоких уровней, достигнутых после второй дозы, продемонстрировав относительную эффективность вакцины в 95,6% по сравнению с теми, кто не получал бустер», — говорится в заявлении.

Эффективность прививки оценивалась по итогам третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие более 10 000 добровольцев старше 16 лет. Половина участников испытаний получила бустерную дозу, другая половина – плацебо. В среднем период между прививкой вторым компонентом вакцины и бустерной дозой составил 11 месяцев. В ходе исследования было зарегистрировано пять случаев COVID-19 среди тех, кто получил бустерную дозу, и 109 случаев среди получивших плацебо.

Во время испытаний бустерной дозы выявили те же неблагоприятные эффекты после вакцинации, что и в клинических данных о безопасности препарата. Компании планируют опубликовать результаты испытаний и направить их медицинским регуляторам США, ЕС и других стран.

В сентябре регулятор США дал разрешение на экстренное применение бустерной дозы вакцины Pfizer-Biontech пациентам старше 65 лет с высоким риском тяжелого течения COVID-19 и людям 18-64 лет, которые могут заразиться коронавирусом на работе. 20 октября регулятор разрешил делать бустерную прививку людям, которые прошли полную вакцинацию другой разрешенной в США вакциной от коронавируса. В ЕС и других странах бустерная доза вакцины также разрешена с рекомендациями для различных групп населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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