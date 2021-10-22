Сильный ветер в Москве повредил зубец со стены Кремля

Один из зубцов Кремлевской стены был поврежден из-за сильного ветра в Москве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСО. Ранее СМИ сообщили, что зубец был поврежден строительными лесами, которые упали из-за порыва ветра.