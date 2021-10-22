Сильный ветер в Москве повредил зубец со стены Кремля
Один из зубцов Кремлевской стены был поврежден из-за сильного ветра в Москве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСО. Ранее СМИ сообщили, что зубец был поврежден строительными лесами, которые упали из-за порыва ветра.
«Факт подтверждаем, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.
Ранее Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил в Telegram-канале, что в городе идет сильный дождь, в некоторых районах – с градом. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Ранее сегодня «РИА Новости» сообщили со ссылкой на Минэнерго, что в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях произошло массовое отключение электричества из-за непогоды. Энергетики ЦФО, СЗФО и УФО переведены в повышенный режим готовности из-за неблагоприятной погоды.