Медведев призвал признать зарубежные вакцины
Все государства мира обязаны поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей и признать вакцины от COVID-19, произведенные в других странах, такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии» для «Российской газеты».
«Совершенно очевидно: все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведенные в других странах. Но главное — снабдить ООН или ВОЗ достаточным количеством таких препаратов для передачи странам, неспособным закупить их самостоятельно», — заявил Медведев.
По мнению Медведева, один из уроков заключается в том, что «взаимное доверие стран важнее коммерции, идеологии и конкуренции». Медведев осудил стремление государств заработать на лекарстве от COVID-19 или придать вакцинации идеологическую окраску.
Говоря о «ковидных паспортах», бывший премьер-министр отметил, что это самый простой и логичный способ «открыть границы». Однако эффективно работать такие паспорта смогут, только если различные вакцины признает большее количество стран. Кроме того, по его словам, необходимо создание единой системы информации о заболевших и привитых под эгидой любого уполномоченного органа ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Зампред Совбеза заявил о необходимости наделить ВОЗ рычагами принуждения государств к проведению единой вакцинной политики в критических ситуациях. По его мнению, ВОЗ и ООН «способны стать выше предубеждений и политических интересов, которые в настоящее время мешают сотрудничеству в глобальном масштабе».
Медведев также выразил опасение относительно существования в США и на территории стран СНГ лабораторий по изучению смертельно опасных вирусов. Их существование, по его мнению, может привести к «утечке» инфекции, «которую мир уже не сможет пережить». А взаимные подозрения разных стран в том, что COVID-19 имеет искусственное происхождение, лишь подогревают «вакцинный национализм».
В сложившейся ситуации просвещение людей эффективнее принуждения к вакцинации, убежден Медведев. Вместе с тем «в определенных ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина». По его словам, есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль, однако нужно сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем.
На сегодняшний день в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи вакцину «Спутник V» Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 г. Ее уже признали и используют в 70 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) российскую вакцину пока не зарегистрировали.