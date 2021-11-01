Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Медведев призвал признать зарубежные вакцины

Ведомости

Все государства мира обязаны поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей и признать вакцины от COVID-19, произведенные в других странах, такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии» для «Российской газеты».

«Совершенно очевидно: все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведенные в других странах. Но главное — снабдить ООН или ВОЗ достаточным количеством таких препаратов для передачи странам, неспособным закупить их самостоятельно», — заявил Медведев.

По мнению Медведева, один из уроков заключается в том, что «взаимное доверие стран важнее коммерции, идеологии и конкуренции». Медведев осудил стремление государств заработать на лекарстве от COVID-19 или придать вакцинации идеологическую окраску.

Говоря о «ковидных паспортах», бывший премьер-министр отметил, что это самый простой и логичный способ «открыть границы». Однако эффективно работать такие паспорта смогут, только если различные вакцины признает большее количество стран. Кроме того, по его словам, необходимо создание единой системы информации о заболевших и привитых под эгидой любого уполномоченного органа ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Зампред Совбеза заявил о необходимости наделить ВОЗ рычагами принуждения государств к проведению единой вакцинной политики в критических ситуациях. По его мнению, ВОЗ и ООН «способны стать выше предубеждений и политических интересов, которые в настоящее время мешают сотрудничеству в глобальном масштабе».

Медведев также выразил опасение относительно существования в США и на территории стран СНГ лабораторий по изучению смертельно опасных вирусов. Их существование, по его мнению, может привести к «утечке» инфекции, «которую мир уже не сможет пережить». А взаимные подозрения разных стран в том, что COVID-19 имеет искусственное происхождение, лишь подогревают «вакцинный национализм».

В сложившейся ситуации просвещение людей эффективнее принуждения к вакцинации, убежден Медведев. Вместе с тем «в определенных ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина». По его словам, есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль, однако нужно сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем.

На сегодняшний день в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи вакцину «Спутник V» Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 г. Ее уже признали и используют в 70 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) российскую вакцину пока не зарегистрировали.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных