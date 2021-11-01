Медведев призвал признать зарубежные вакцины

В сложившейся ситуации просвещение людей эффективнее принуждения к вакцинации, убежден Медведев. Вместе с тем «в определенных ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина». По его словам, есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль, однако нужно сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем.