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Мурашко заявил о недостаточном уровне вакцинации от коронавируса в 9 регионах

Ведомости

Уровень вакцинации от коронавируса является недостаточным в девяти регионах, где наблюдается наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Мы отметили также недостаточный уровень вакцинации населения, особенно хотелось бы отметить категорию лиц старшего возраста, старше 60 лет, поскольку именно у них развиваются тяжелые осложнения, подчас приводящие к необратимым последствиям для здоровья», — сказал Мурашко.

По его словам, в этих регионах нужно вводить круглосуточный режим работы для лабораторий, которые делают ПЦР-тесты. Препаратов для лечения COVID-19 достаточно, однако были организационные вопросы по их доставке. Руководство Минздрава и Росздравнадзора выявило нарушение времени приезда скорой помощи к пациентам, дало рекомендации по маршрутизации больных, использованию кислорода и соблюдению методических рекомендаций. 

Сейчас в России делают по 600 000 прививок от коронавируса в сутки, рассказал Мурашко. Первым компонентом вакцины привились 58,6 млн человек. Темпы вакцинации нужно увеличить в Ростовской и Кемеровской областях, на Камчатке, в Тульской области, Дагестане, Коми, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Хабаровском крае и Карачаево-Черкесии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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