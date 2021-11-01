Мурашко заявил о недостаточном уровне вакцинации от коронавируса в 9 регионах

По его словам, в этих регионах нужно вводить круглосуточный режим работы для лабораторий, которые делают ПЦР-тесты. Препаратов для лечения COVID-19 достаточно, однако были организационные вопросы по их доставке. Руководство Минздрава и Росздравнадзора выявило нарушение времени приезда скорой помощи к пациентам, дало рекомендации по маршрутизации больных, использованию кислорода и соблюдению методических рекомендаций.