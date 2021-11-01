Мурашко заявил о недостаточном уровне вакцинации от коронавируса в 9 регионах
Уровень вакцинации от коронавируса является недостаточным в девяти регионах, где наблюдается наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Мы отметили также недостаточный уровень вакцинации населения, особенно хотелось бы отметить категорию лиц старшего возраста, старше 60 лет, поскольку именно у них развиваются тяжелые осложнения, подчас приводящие к необратимым последствиям для здоровья», — сказал Мурашко.
По его словам, в этих регионах нужно вводить круглосуточный режим работы для лабораторий, которые делают ПЦР-тесты. Препаратов для лечения COVID-19 достаточно, однако были организационные вопросы по их доставке. Руководство Минздрава и Росздравнадзора выявило нарушение времени приезда скорой помощи к пациентам, дало рекомендации по маршрутизации больных, использованию кислорода и соблюдению методических рекомендаций.
Сейчас в России делают по 600 000 прививок от коронавируса в сутки, рассказал Мурашко. Первым компонентом вакцины привились 58,6 млн человек. Темпы вакцинации нужно увеличить в Ростовской и Кемеровской областях, на Камчатке, в Тульской области, Дагестане, Коми, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Хабаровском крае и Карачаево-Черкесии.