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Власти Севастополя прекратили работу блокпостов

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Власти Севастополя решили прекратить работу блокпостов после достижения цели снизить турпоток, сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства. 

«Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим, — снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить», — отметил Развожаев (цитата по ТАСС). 

Ранее Развожаев объявил, что на въездах в город будут установлены блокпосты. Люди, которые захотят въехать в город или выехать из него, должны будут показать QR-код, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19. Также правом проезда ранее наделялись граждане, имеющие медотвод от прививки.

За последние сутки в Севастополе было выявлено 356 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 39 391 случай. 33 073 человека выздоровели от вируса, 1365 — скончались. Уровень коллективного иммунитета в городе составляет 61,1% при целевом показателе 80%. 

Ранее по теме: В Севастополе ужесточили правила проезда через блокпосты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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