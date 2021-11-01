Власти Севастополя прекратили работу блокпостов
Власти Севастополя решили прекратить работу блокпостов после достижения цели снизить турпоток, сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства.
«Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим, — снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить», — отметил Развожаев (цитата по ТАСС).
Ранее Развожаев объявил, что на въездах в город будут установлены блокпосты. Люди, которые захотят въехать в город или выехать из него, должны будут показать QR-код, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19. Также правом проезда ранее наделялись граждане, имеющие медотвод от прививки.
За последние сутки в Севастополе было выявлено 356 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 39 391 случай. 33 073 человека выздоровели от вируса, 1365 — скончались. Уровень коллективного иммунитета в городе составляет 61,1% при целевом показателе 80%.