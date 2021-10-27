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В Севастополе ужесточили правила проезда через блокпосты

Ведомости

Власти Севастополя ужесточили правила проезда через блокпосты, которые появятся в городе 30 октября из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Теперь гражданам необходимо будет предоставить только сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.

«На пунктах контроля необходимо будет предъявить следующие документы: сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании», — сказал заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

В пресс-службе правительства Севастополя подчеркнули, что гражданам, у которых есть медицинский отвод, рекомендовано находиться на самоизоляции.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на въездах в город будут установлены блокпосты. Люди, которые захотят въехать в город или выехать из него, должны будут показать QR-код, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19. Также правом проезда ранее наделялись граждане, имеющие медотвод от прививки.

Ранее по теме: Песков выступил против ограничений перемещения между регионами из-за COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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