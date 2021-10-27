В Севастополе ужесточили правила проезда через блокпосты

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на въездах в город будут установлены блокпосты. Люди, которые захотят въехать в город или выехать из него, должны будут показать QR-код, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19. Также правом проезда ранее наделялись граждане, имеющие медотвод от прививки.