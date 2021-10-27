В Севастополе ужесточили правила проезда через блокпосты
Власти Севастополя ужесточили правила проезда через блокпосты, которые появятся в городе 30 октября из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Теперь гражданам необходимо будет предоставить только сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.
«На пунктах контроля необходимо будет предъявить следующие документы: сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании», — сказал заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
В пресс-службе правительства Севастополя подчеркнули, что гражданам, у которых есть медицинский отвод, рекомендовано находиться на самоизоляции.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на въездах в город будут установлены блокпосты. Люди, которые захотят въехать в город или выехать из него, должны будут показать QR-код, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19. Также правом проезда ранее наделялись граждане, имеющие медотвод от прививки.