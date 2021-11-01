Роспотребнадзор за неделю выявил свыше 100 нарушений антиковидных мер в Москве

«За последнюю неделю с 25 октября по 31 октября специалистами управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий... проведено 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные дни проверено 209 объектов. Проверки проводились в магазинах торговых сетей "Метро Кэш энд Керри", "Лента", "Виктория", "Мираторг", "Дикси", "Куулклевер", Fix Price, на объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, в салонах красоты. Нарушения были установлены на 118 объектах, в том числе в выходные дни — на 62 объектах», — говорится в сообщении.