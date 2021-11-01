Роспотребнадзор за неделю выявил свыше 100 нарушений антиковидных мер в Москве
Роспотребнадзор в период с 25 по 31 октября провел 412 проверок соблюдения мер против коронавируса в Москве и выявил нарушения на 118 объектах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За последнюю неделю с 25 октября по 31 октября специалистами управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий... проведено 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные дни проверено 209 объектов. Проверки проводились в магазинах торговых сетей "Метро Кэш энд Керри", "Лента", "Виктория", "Мираторг", "Дикси", "Куулклевер", Fix Price, на объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, в салонах красоты. Нарушения были установлены на 118 объектах, в том числе в выходные дни — на 62 объектах», — говорится в сообщении.
В нерабочие дни контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий против коронавируса усилен, отметили в ведомстве.
В Москве 28 октября объявлены нерабочие дни. В этот период запрещены массовые мероприятия, приостановила работу значительная часть предприятий сферы услуг, включая развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-клубы и спорткомплексы, заведения общепита работают только навынос. В городе продолжают работать аптеки, продуктовые магазины и точки, торгующие товарами первой необходимости, а также службы доставки.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 ноября, в столице за последние сутки выявили 7103 случая заражения коронавирусом. 1359 пациентов были госпитализированы, на ИВЛ находятся 750 человек. 5257 пациентов выздоровели от коронавируса за сутки, 96 — скончались.