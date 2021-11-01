СКР возбудил уголовное дело после отравления россиян в Хургаде

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.