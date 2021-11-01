СКР возбудил уголовное дело после отравления россиян в Хургаде
Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело после отравления российских туристов в одном из отелей в египетской Хургаде, сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают родственников пострадавших, добавили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее граждане России, отдыхавшие в отеле AMC Royal hotel в Хургаде, обратились в больницу с симптомами отравления. Отель по распоряжению местной прокуратуры закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, состояние заболевших оценивалось как удовлетворительное.