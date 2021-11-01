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СКР возбудил уголовное дело после отравления россиян в Хургаде

Ведомости

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело после отравления российских туристов в одном из отелей в египетской Хургаде, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают родственников пострадавших, добавили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее граждане России, отдыхавшие в отеле AMC Royal hotel в Хургаде, обратились в больницу с симптомами отравления. Отель по распоряжению местной прокуратуры закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, состояние заболевших оценивалось как удовлетворительное.

Ранее по теме: В отеле Хургады отравились 40 россиян

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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