В отеле Хургады отравились 40 россиян

Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев рассказал ТАСС, что гостиницу закрыли на 48 часов, однако позже прокуратура распорядилась о закрытии AMC Royal hotel на неопределенный срок. Ведомство начало расследование, отелю грозят не только штрафы, но и закрытие с отзывом лицензии за несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг, сообщили в Федерации туристических палат.