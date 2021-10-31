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В отеле Хургады отравились 40 россиян

Ведомости

Россияне, отдыхавшие в отеле AMC Royal hotel, обратились в больницу с симптомами отравления, объект по распоряжению прокуратуры закрыт на неопределенный срок, сообщили ТАСС в Федерации туристических палат Египта в воскресенье.

Отель закрыли за нарушение норм санитарной безопасности, туристов расселили по другим гостиницам. По данным издания, состояние заболевших удовлетворительное, четверых человек уже выписали из больницы. 

Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев рассказал ТАСС, что гостиницу закрыли на 48 часов, однако позже прокуратура распорядилась о закрытии AMC Royal hotel на неопределенный срок. Ведомство начало расследование, отелю грозят не только штрафы, но и закрытие с отзывом лицензии за несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг, сообщили в Федерации туристических палат.

Сайт «БИЗНЕС Online» со ссылкой на заболевших туристов из Татарстана еще 30 октября сообщал, что среди отравившихся россиян много детей, туристы попали в больницу с симптомами диареи и высокой температурой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных