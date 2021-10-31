В отеле Хургады отравились 40 россиян
Россияне, отдыхавшие в отеле AMC Royal hotel, обратились в больницу с симптомами отравления, объект по распоряжению прокуратуры закрыт на неопределенный срок, сообщили ТАСС в Федерации туристических палат Египта в воскресенье.
Отель закрыли за нарушение норм санитарной безопасности, туристов расселили по другим гостиницам. По данным издания, состояние заболевших удовлетворительное, четверых человек уже выписали из больницы.
Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев рассказал ТАСС, что гостиницу закрыли на 48 часов, однако позже прокуратура распорядилась о закрытии AMC Royal hotel на неопределенный срок. Ведомство начало расследование, отелю грозят не только штрафы, но и закрытие с отзывом лицензии за несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг, сообщили в Федерации туристических палат.
Сайт «БИЗНЕС Online» со ссылкой на заболевших туристов из Татарстана еще 30 октября сообщал, что среди отравившихся россиян много детей, туристы попали в больницу с симптомами диареи и высокой температурой.