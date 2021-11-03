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Гинцбург рассказал о тесте на определение вакцинации «Спутником V»

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Научный центр имени Гамалеи разработал тест на определение, вакцинировался ли человек «Спутником V». Он распознает антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который используется в вакцине. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург в интервью газете «Известия». Ранее Гинцбург рассказал ТАСС, что центр Гамалеи разработал такой тест. 

«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — пояснил Гинцбург.

Центр Гамалеи около месяца проводит подобный анализ крови пациентов, которую предоставляют реанимационные отделения. Таким образом проверили около 50-60 человек. Некоторые пациенты в реанимации признаются, что на самом деле не делали прививку. Специалисты не находят антитела к Ad26 примерно у 80% пациентов в реанимации.

Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов. 

Ранее по теме: Около 80% заболевших после «прививки» «Спутником V» россиян купили сертификаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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