Гинцбург рассказал о тесте на определение вакцинации «Спутником V»
Научный центр имени Гамалеи разработал тест на определение, вакцинировался ли человек «Спутником V». Он распознает антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который используется в вакцине. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург в интервью газете «Известия». Ранее Гинцбург рассказал ТАСС, что центр Гамалеи разработал такой тест.
«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — пояснил Гинцбург.
Центр Гамалеи около месяца проводит подобный анализ крови пациентов, которую предоставляют реанимационные отделения. Таким образом проверили около 50-60 человек. Некоторые пациенты в реанимации признаются, что на самом деле не делали прививку. Специалисты не находят антитела к Ad26 примерно у 80% пациентов в реанимации.
Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.