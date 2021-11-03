Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя

«Причина — слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось — мы потеряли больше 10 000 подписчиков», — цитирует «Интерфакс» Юхину. Она добавила, что администрацией принято решение завести новую страницу.