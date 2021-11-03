Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя
В Instagram заблокировали официальную страницу правительства Севастополя. Блокировка связана с активностью в комментариях, сообщила руководитель управления информационной политики города Ирина Юхина.
«Причина — слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось — мы потеряли больше 10 000 подписчиков», — цитирует «Интерфакс» Юхину. Она добавила, что администрацией принято решение завести новую страницу.
Накануне официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова сообщила о блокировке Googlе-аккаунта и канала ведомства в Youtube. В компании пояснили, что данное решение было принято в связи с санкциями США, введенными против Белоруссии.