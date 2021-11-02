Google заблокировал Youtube-канал Следственного комитета Белоруссии

«Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный Youtube-канал ведомства с более чем 23 000 подписчиков. Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое», — сказала Гончарова.