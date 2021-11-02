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Общество

Google заблокировал Youtube-канал Следственного комитета Белоруссии

Ведомости

Официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова сообщила о блокировке Googlе-аккаунта и канала ведомства в Youtube, передает «БелТА».

«Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный Youtube-канал ведомства с более чем 23 000 подписчиков. Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое», — сказала Гончарова.

В Google отметили, что аккаунт СК республики «отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Ведомство не сможет его восстановить, отметили в компании.

«На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан», — добавила представитель белорусского ведомства.

Другие официальные ресурсы СК Белоруссии продолжают работу в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных