Google заблокировал Youtube-канал Следственного комитета Белоруссии
Официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова сообщила о блокировке Googlе-аккаунта и канала ведомства в Youtube, передает «БелТА».
«Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный Youtube-канал ведомства с более чем 23 000 подписчиков. Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое», — сказала Гончарова.
В Google отметили, что аккаунт СК республики «отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Ведомство не сможет его восстановить, отметили в компании.
«На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан», — добавила представитель белорусского ведомства.
Другие официальные ресурсы СК Белоруссии продолжают работу в штатном режиме.