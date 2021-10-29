Белоруссия потребовала закрыть несколько госучреждений США в Минске

США и Евросоюз объявили против Белоруссии персональные и секторальные санкции. 20 октября генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратило свою работу по требованию американских властей. В августе, после объявления новых американских санкций, под которые попало одно из крупнейших предприятий страны «Беларуськалий», МИД Белоруссии отозвал выданное еще в 2020 г. согласие на назначение Фишер послом США. Должность посла США в Белоруссии остается вакантной с 2008 г. Также МИД предложил США до 1 сентября сократить штат своего посольства в Минске до пяти человек.