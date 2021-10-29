Белоруссия потребовала закрыть несколько госучреждений США в Минске
Белорусские власти потребовали закрыть офис отдела по связям с общественностью посольства США в Минске. Об этом заявила в пятницу, 29 октября, специальный посланник США в Белоруссии Джулия Фишер.
Требование было выдвинуто 20 октября, говорится в сообщении дипломата. Кроме того, Минск настаивает на закрытии офиса агентства США по международному развитию (USAID) и Американский центр, работающий в столице при посольстве США. Власти страны также хотят, чтобы дипмиссия сократила более 20 белорусских сотрудников.
«Эти действия отражают глубокие комплексы белорусских властей в отношении роли дипломатии, межличностных связей и независимого гражданского общества», — заявила Фишер, добавив, что Соединенные Штаты не откажутся от своего обязательства «содействовать развитию демократии и прав человека в Беларуси».
Уровень отношений Белоруссии и США достиг исторического минимума после президентских выборов в августе 2020 г., на которых, по официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу. Оппозиция не признала результаты выборов, обвинив власти в массовых фальсификациях, после чего в республике начались массовые протесты, которые были подавлены.
США и Евросоюз объявили против Белоруссии персональные и секторальные санкции. 20 октября генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратило свою работу по требованию американских властей. В августе, после объявления новых американских санкций, под которые попало одно из крупнейших предприятий страны «Беларуськалий», МИД Белоруссии отозвал выданное еще в 2020 г. согласие на назначение Фишер послом США. Должность посла США в Белоруссии остается вакантной с 2008 г. Также МИД предложил США до 1 сентября сократить штат своего посольства в Минске до пяти человек.