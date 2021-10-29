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Белоруссия потребовала закрыть несколько госучреждений США в Минске

Ведомости

Белорусские власти потребовали закрыть офис отдела по связям с общественностью посольства США в Минске. Об этом заявила в пятницу, 29 октября, специальный посланник США в Белоруссии Джулия Фишер.

Требование было выдвинуто 20 октября, говорится в сообщении дипломата. Кроме того, Минск настаивает на закрытии офиса агентства США по международному развитию (USAID) и Американский центр, работающий в столице при посольстве США. Власти страны также хотят, чтобы дипмиссия сократила более 20 белорусских сотрудников.

«Эти действия отражают глубокие комплексы белорусских властей в отношении роли дипломатии, межличностных связей и независимого гражданского общества», — заявила Фишер, добавив, что Соединенные Штаты не откажутся от своего обязательства «содействовать развитию демократии и прав человека в Беларуси».

Уровень отношений Белоруссии и США достиг исторического минимума после президентских выборов в августе 2020 г., на которых, по официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу. Оппозиция не признала результаты выборов, обвинив власти в массовых фальсификациях, после чего в республике начались массовые протесты, которые были подавлены.

США и Евросоюз объявили против Белоруссии персональные и секторальные санкции. 20 октября генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратило свою работу по требованию американских властей. В августе, после объявления новых американских санкций, под которые попало одно из крупнейших предприятий страны «Беларуськалий», МИД Белоруссии отозвал выданное еще в 2020 г. согласие на назначение Фишер послом США. Должность посла США в Белоруссии остается вакантной с 2008 г.  Также МИД предложил США до 1 сентября сократить штат своего посольства в Минске до пяти человек.

Ранее по теме: США ввели санкции против «Беларуськалия» и Олимпийского комитета Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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