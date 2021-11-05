Голикова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 10 регионах

Она отметила, что почти все российские регионы ввели QR-коды на посещение органов власти, общепита и учреждений культуры. Важно проверять на местах подлинность QR-кодов, будь то справка о перенесенном COVID-19, код сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. «Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — подчеркнула Голикова.