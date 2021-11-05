Голикова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 10 регионах
Ситуация с коронавирусом за неделю с 29 октября по 5 ноября ухудшилась в десяти регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова через свой секретариат.
«Ситуация осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — рассказала Голикова.
Она отметила, что почти все российские регионы ввели QR-коды на посещение органов власти, общепита и учреждений культуры. Важно проверять на местах подлинность QR-кодов, будь то справка о перенесенном COVID-19, код сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. «Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — подчеркнула Голикова.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Несколько регионов уже объявили о продлении нерабочих дней на неделю. Власти Москвы и Московской области решили не продлевать такой режим.
За последние сутки в России выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом – максимум был зарегистрирован 31 октября на уровне 40 993 случая. Смертность от коронавируса за сутки составила 1192 случая против максимума в 1195 случаев днем ранее. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48% при целевом показателе в 80%.